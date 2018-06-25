Колумбиец потерял работу из-за пронесенного на стадион Саранска алкоголя в бинокле

ОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Болельщик сборной Колумбии Луис Фелипе Гомес лишился работы из-за участия в коллективном распитии алкоголя на стадионе в Саранске во время матча сборной его страны с командой Японии. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Колумбийцы сумели пронести запрещенный на всех локациях проходящего в России чемпионата мира по футболу алкоголь в бинокле. Однако опубликованный в Facebook’е видеоролик вызвал бурю возмущения на их родине.
Министерство иностранных дел Колумбии напомнило приехавшим в Россию фанатам о правилах поведения на мундиале. Опознанного пользователями соцсетей Гомеса власти страны потребовали лишить паспорта болельщика. А авиакомпания Avianica Cargo, региональным менеджером которой был фанат, прямо в Twitter’е сообщила о разрыве контракта с ним.
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