Колумбийские болельщики пронесли алкоголь на стадион в Саранске в бинокле

На всех локациях чемпионата мира по футболу в России спиртное находится под запретом.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Болельщики сборной Колумбии сумели пронести алкоголь на стадион в Саранске перед матчем своей команды со сборной Японии. Предприимчивые колумбийцы сделали это очень интересным способом, пишет Marca.

Спиртное колумбийские фанаты пронесли на стадион в бинокле, который был у одного из них.

Алкоголь запрещен на всех локациях чемпионата мира в России. Исключением является пиво, которое продается в фан-зонах и на стадионах.