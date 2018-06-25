Четыре города Израиля поборются за проведение «Евровидения»

Хозяева «Евровидения-2019» обеспокоены поисками подходящей площадки для проведения конкурса.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Четыре крупных города Израиля – Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат – сразятся за право провести «Евровидение» в следующем году, передает РИА Новости.

Право проведения песенного фестиваля эта страна получила после победы израильской певицы Нетты Барзилай. Вскоре после победы Нетты Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что конкурс состоится в Иерусалиме.

Однако оргкомитет «Евровидения» призвал публику не бронировать авиабилеты в Иерусалим, так как менеджмент фестиваля опасается возможной «политизации конкурса» и предпочел бы провести состязание в любом другом городе Израиля.

Хозяева «Евровидения-2019» обеспокоены поисками подходящей площадки. Израильская певица Ахиноам Нини, более известная под псевдонимом Ноа, призвала провести фестиваль в Тель-Авиве – «городе радости, жизни и счастья».