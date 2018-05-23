Оргкомитет «Евровидения» призвал не бронировать билеты в Израиль

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Оргкомитет «Евровидения» призвал поклонников музыкального фестиваля пока не бронировать авиабилеты на конкурс, который должен состояться в следующем году в Израиле, передает ТАСС.

В заявлении организаторов говорится, что нужно ждать официальную информацию о том, где и когда точно состоится «Евровидение-2019». Зарубежные источники отмечают, что менеджмент «Евровидения» боится возможной «политизации конкурса».

В этом году на «Евровидении» победила израильтянка Нетта Барзилай, она исполнила композицию «Toy». По правилам песенного состязания, в следующем году фестиваль проходит в стране победителя.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что конкурс пройдет в Иерусалиме.

Финал «Евровидения» по традиции должен начаться в субботу в 22.00 по местному времени, однако заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман уже заявил, что это может привести к нарушению святости шабата – еврейской субботы, когда запрещена любая работа.

Ранее Биньямин Нетаньяху исполнил танец «курочки» вместе с победительницей «Евровидения».