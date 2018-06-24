69-летняя Пугачева сразила публику летним откровенным нарядом

Многие фолловеры сочли, что верхняя часть наряда не соответствует возрасту Аллы Пугачевой, другие пожурили ее за отсутствие нижнего белья.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева, отдыхающая в данный момент на Крите, вновь стала объектом обсуждения. Примадонна позволила себе откровенный наряд со смелым декольте.



Снимок разместил супруг певицы – шоумен Максим Галкин. «Всем желаем прекрасного настроения!» – подписал он фото. На нем Алла Борисовна позирует в белых брюках и блузке. Ее волосы распущены, на губках играет улыбка.



Многие фолловеры сочли, что верхняя часть наряда не соответствует возрасту Аллы Пугачевой, другие пожурили за отсутствие нижнего белья. Однако были и те, кто восхитился молодостью певицы, ее красотой и задором.



«Вот так, в ее возрасте выходим за муж за молодого. И результат на лицо», «Браво пластическим хирургам», «Женщина, в которой есть изюминка, вишенка на торте! Аллочка, супер! Так держать!», «Я поражаюсь ее красоте, это просто потрясающе, с возрастом только лучше», – поддержали свою любимицу поклонники.



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