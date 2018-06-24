Четырехлетняя дочь дала больной Пугачевой ценный совет

Рекомендуем
Фото: инстаграм
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина дала своей маме ценный совет о том, как сохранить здоровье.
Видеоролик разместил шоумен Максим Галкин. «Алла пожаловалась Лизе, что никак не соберется на пляж, Лиза объяснила, почему море полезно», – подписал видео ведущий «Первого канала».
Девочка объяснила своей маме, что если заплыть на глубину, то после сна проснешься абсолютно здоровой.
Поклонники восхитились детской непосредственностью и обаянием Лизы.
«Ну вот, как можно любить и любоваться абсолютно чужим ребенком? А я вот люблю и любуюсь. И своих троих люблю и любуюсь. Невероятно и просто волшебно!», «Невероятно. Нет слов. А жест руками! Аллочкаи Максим, эти ангелы по праву делают вас счастливыми. Здоровья вам всем», «Какая она прелесть... С ума сойти!», «Такая умничка, просто супер!!!», – написали фолловеры.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семья Пуачевой и Галкина отдыхает на Кипре.
😍 Всем желаем прекрасного настроения! #аллапугачева #максимгалкин
По предварительной версии, авария произошла из-за повреждения выключателя трансформатора.
Все девушки были достойны победы, но больше всех баллов набрала выпускница лицея № 1 Зухра Давлетшина.
Президент РТ встретился с президентом федерации футбола Венгрии и Чрезвычайным и Полномочным Послом Колумбии в РФ.
По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Перед началом матча президент ФИФА встретился с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.
Игра Польши со сборной Колумбии состоится сегодня в 21:00.
Возле деревни Орел на полигоне произошло возгорание твердых бытовых отходов.
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта