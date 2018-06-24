Четырехлетняя дочь дала больной Пугачевой ценный совет

Девочка объяснила своей маме, что если заплыть на глубину, то после сна проснешься абсолютно здоровой.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Четырехлетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина дала своей маме ценный совет о том, как сохранить здоровье.



Видеоролик разместил шоумен Максим Галкин. «Алла пожаловалась Лизе, что никак не соберется на пляж, Лиза объяснила, почему море полезно», – подписал видео ведущий «Первого канала».



Девочка объяснила своей маме, что если заплыть на глубину, то после сна проснешься абсолютно здоровой.



Поклонники восхитились детской непосредственностью и обаянием Лизы.



«Ну вот, как можно любить и любоваться абсолютно чужим ребенком? А я вот люблю и любуюсь. И своих троих люблю и любуюсь. Невероятно и просто волшебно!», «Невероятно. Нет слов. А жест руками! Аллочкаи Максим, эти ангелы по праву делают вас счастливыми. Здоровья вам всем», «Какая она прелесть... С ума сойти!», «Такая умничка, просто супер!!!», – написали фолловеры.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что семья Пуачевой и Галкина отдыхает на Кипре.