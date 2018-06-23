Сабантуй в Казани отметили 218 тысяч человек

Праздник прошел в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка 218 тысяч человек стали участниками празднования Сабантуя, который отметили на двух площадках Казани. Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии.

Национальный праздник Сабантуй прошел в субботу, 23 июня, в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе. Кульминацией стали скачки на Казанском ипподроме.

Безопасность обеспечивали почти 1600 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других подразделений.