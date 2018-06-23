Сабантуй в Казани отметили 218 тысяч человек

Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Порядка 218 тысяч человек стали участниками празднования Сабантуя, который отметили на двух площадках Казани. Об этом стало известно во время делового понедельника в мэрии.
Национальный праздник Сабантуй прошел в субботу, 23 июня, в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе. Кульминацией стали скачки на Казанском ипподроме.
Безопасность обеспечивали почти 1600 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии и других подразделений.
Следующая новость
По словам главы Комитета земельных и имущественных отношений Галяутдинова, не всем семьям нравится территориальное расположение участков.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Более 2400 многодетных казанских семей смогут выбрать бесплатные земельные участки до конца 2018 года.
Новую дополнительную территорию севернее поселка Сокуры приняли в муниципальную собственность Казани в 2018 году.
Производительность труда специалистов удалось поднять в среднем в 1,5 раза.
Праздник прошел в Березовой роще возле поселка Мирный Приволжского района и в лесопарке Лебяжье в Кировском районе.
Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги работы экс-руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.
Инцидент произошел вечером в судне у Шлюзовой улицы.
Казанцы смогут по Интернету оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.
25 июня25 – 28 июня в Казани: Футбольная ночь болельщика в Казани, фестиваль «Волга-Волга» и многое другое
25 июняПраво на фото в купальнике: мнения татарстанцев о скандале в Омске и ограничениях для учителей