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Татар-информ

25 июня 2018, 08:38

Общество

Фаттахову вручили знак «За труд и доблесть во благо Казани»

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Фото: архив/Салават Камалетдинов

Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги работы экс-руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника вручил Дамиру Фаттахову знак «За труд и доблесть во благо Казани». 

Фаттахов занимал должность руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты. На прошлой неделе стало известно, что он возглавит новое Министерство по делам молодежи Татарстана.

Метшин подвел итоги работы Фаттахова в исполкоме.

«Мы познакомились, когда он был одним из самых молодых депутатов Казгордумы. На альтернативной основе в тяжелом районе (Кировском – прим. Т-и), где он родился и вырос, победил и стал депутатом. Потом — представителем Комитета по делам молодежи, провел большую работу в качестве главы Кировского и Московского районов», — отметил Метшин.

Мэр добавил, что Кировский и Московский районы всегда были непростыми, там остро стояли вопросы промышленности, бизнеса, ветхого жилья. Работа предполагала большую ответственность и профессионализм. 

Фаттахов в свою очередь поблагодарил коллег и мэра за оказанное доверие и отметил, что каждый из них сделал вклад в его формирование.

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