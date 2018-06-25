Фаттахову вручили знак «За труд и доблесть во благо Казани»

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Фото: архив/Салават Камалетдинов
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин во время делового понедельника вручил Дамиру Фаттахову знак «За труд и доблесть во благо Казани».
Фаттахов занимал должность руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты. На прошлой неделе стало известно, что он возглавит новое Министерство по делам молодежи Татарстана.
Метшин подвел итоги работы Фаттахова в исполкоме.
«Мы познакомились, когда он был одним из самых молодых депутатов Казгордумы. На альтернативной основе в тяжелом районе (Кировском – прим. Т-и), где он родился и вырос, победил и стал депутатом. Потом — представителем Комитета по делам молодежи, провел большую работу в качестве главы Кировского и Московского районов», — отметил Метшин.
Мэр добавил, что Кировский и Московский районы всегда были непростыми, там остро стояли вопросы промышленности, бизнеса, ветхого жилья. Работа предполагала большую ответственность и профессионализм.
Фаттахов в свою очередь поблагодарил коллег и мэра за оказанное доверие и отметил, что каждый из них сделал вклад в его формирование.
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