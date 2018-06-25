В Казани до конца 2018 года 25 услуг переведут в электронный формат

Казанцы смогут по Интернету оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Казани до конца этого года 25 муниципальных услуг полностью переведут в электронный формат, сообщила во время делового понедельника пресс-служба мэрии.

Так, жители города смогут через Интернет оформить приватизацию жилья, получить разрешение на перепланировку или перевести жилое помещение в нежилое.

Для перевода в электронный вид услуг, которые связаны с обработкой пространственных данных, власти города объявили тендер на внедрение комплексной геоинформационной системы. Основной задачей решения станет автоматизация процессов информационного обеспечения градостроительной деятельности.

Отмечается, что на сегодняшний день пять муниципальных услуг уже переведены в электронный вид