Землю площадью 17 га в Лаишевском районе отдадут многодетным

Новую дополнительную территорию севернее поселка Сокуры приняли в муниципальную собственность Казани в 2018 году.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Участок площадью 17 га севернее поселка Сокуры Лаишевского района бесплатно отдадут многодетным семьям. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

Новая дополнительная территория перешла в муниципальную собственность города в 2018 году для обеспечения очередников. Сейчас в земельных участках нуждаются свыше 6300 многодетных семей.

Еще 2,7 га земли восточнее поселка Каймары Высокогорского района переведут в муниципальную собственность до конца 2018 года. Кроме того, планируется вовлечь в программу 1600 га федеральных территорий в Высокогорском районе.