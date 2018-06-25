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Татар-информ

25 июня 2018, 08:58

Экономика и финансыОбщество

В этом году 270 многодетных семей выбрали бесплатные участки

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Фото: архив/Михаил Захаров

Более 2400 многодетных казанских семей смогут выбрать бесплатные земельные участки до конца 2018 года.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Бесплатные земельные участки в этом году выбрали 270 многодетных семей из Казани. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил Ренат Галяутдинов, председатель Комитета земельных и имущественных отношений.

Многодетные семьи выбрали участки вблизи массива Большие Дербышки. Утверждение проектов планировок и межевания этих земель закончили в ноябре 2017 года.

Почти 1300 семей выбрали участки с октября прошлого года, а за шесть лет программы — порядка 4800 казанских многодетных семей. За все время право собственности зарегистрировали на 2850 участках, а около 1200 семей не появились для процедуры регистрации перехода права собственности.

Действие программы продолжится до конца года. За это время бесплатные участки смогут выбрать еще 2420 казанских семей.

Программа предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям из Казани стартовала в 2012 году. Тогда семей-претендентов было почти 1160, а сейчас их количество возросло почти в 10 раз.

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