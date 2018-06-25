Глава Минтруда объяснил повышение пенсии для женщин на 8 лет

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что пенсионнй возраст у женщин повышают на восемь, а не пять лет из-за того, что «они, к счастью, живут дольше», сообщает РБК.

Как заверяет Топилин, такая тенденция имеет мировой уровень, и во всех остальных странах идет такое уравнивание пенсионных возрастов.

Также он подчеркнул, что женщины несут большую семейную нагрузку, поэтому Правительство сохранило разрыв в возрастах.

Ранее сообщалось, какой средний размер пенсии будет в 2019 году.