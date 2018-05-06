Пугачева сразила общественность снимком в коротких шортиках

Сейчас Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой отдыхает на Кипре.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Певица Алла Пугачева опубликовала свежий снимок с отдыха, который поразил ее поклонников.



«Ах, если... Солнце в небе — это очень, очень хорошо!» — подписала снимок Примадонна, на котором одета как подросток. Певица облачена в молодежные шортики и в тон им клетчатую рубашку. Волосы Примадонны распущены по плечам, а сама она задорно улыбается.



Поклонники рассыпались в комплиментах. «Отдых – это классно. Прекрасно выглядите. Здоровья и всего самого хорошего», «Умница, красавица, живая, современная, счастливая! Хочу так же выглядеть в вашем возрасте, вы – идеал! Недосягаемый», «Спасибо за фото. Как всегда зарядили нас новой энергией и позитивом. Прекрасного Вам отдыха. Будем ждать новых фото, а может и песенкой побалуете?» – написали фолловеры.



Сейчас Алла Борисовна с мужем Максимом Галкиным и детьми – Гарри и Лизой отдыхает на Кипре.Накануне Пугачева поздравила Максима Галкина с 42-летием.