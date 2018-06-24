Меркель сообщила об отсутствии в Евросоюзе единого решения по миграции

Рекомендуем
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В настоящее время страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по вопросам миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.
«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС», — заявила Меркель, прибыв на неформальный саммит 16 стран Евросоюза, который посвящен вопросам миграции.
Но мы знаем, что и на саммите мы не найдем общего решения миграционной проблемы, отметила она.
По словам канцлера Германии, на данный момент речь может идти только о двусторонних и трехсторонних договоренностях.
Ранее сообщалось, что Меркель предоставили срок на решение проблемы с беженцами.
Следующая новость
Майдан почти хором подпевал звезде, зажигал фонарики и выкрикивал восторженные признания в адрес певца.
Возгорание твердых бытовых отходов произошло неподалеку от деревни Орел.
В этом году празднику петербургских выпускников исполнилось 50 лет.
Праздник в Югре посетили 10 тысяч гостей.
Гидроментцентр предупреждает, что высокие температуры могут быть опасны для организма человека.
Кожаные изделия Комитета по сувенирной продукции при ТПП РТ можно приобрести на Фестивале болельщиков.
Первые поединки за звание абсолютного батыра Сабантуя состоялись уже в 10 часов, за ними последовало театрализованное представление.
24 июняСтрасти на «Театральной»: в Набережных Челнах владельцы киосков не хотят покидать подземку на время капремонта