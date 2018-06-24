Меркель сообщила об отсутствии в Евросоюзе единого решения по миграции

Канцлер Германии уверена, что на саммите ЕС не будет найдено общее решение миграционной проблемы.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В настоящее время страны Евросоюза не могут прийти к общему решению по вопросам миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС», — заявила Меркель, прибыв на неформальный саммит 16 стран Евросоюза, который посвящен вопросам миграции.

Но мы знаем, что и на саммите мы не найдем общего решения миграционной проблемы, отметила она.

По словам канцлера Германии, на данный момент речь может идти только о двусторонних и трехсторонних договоренностях.

Ранее сообщалось, что Меркель предоставили срок на решение проблемы с беженцами.