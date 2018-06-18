Меркель дали срок на решение проблемы с беженцами

Ужесточение правил въезда беженцев в Германию отложено до саммита ЕС.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Правила для въезда беженцев в Германию не будут ужесточены до саммита Евросоюза, который состоится в конце июня. В этом оппонентов из ХСС убедила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РБК.

В ходе совещания лидеры стран ЕС согласятся или отвергнут новые правила въезда беженцев в Европу.

Президиум ХСС настаивает на запрете на въезд в Германию зарегистрированных в других странах беженцев. В случае, если Евросоюз не примет новые правила, немецкое МВД ужесточит контроль на границе уже в следующем месяце. В первую очередь ограничения коснутся тех, кто уже был выслан из Германии.

Меркель считает несправедливым такое отношение к беженцам, поскольку, по ее мнению, это станет нарушением соглашений по свободному перемещению внутри Евросоюза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава МВД Германии выдвинет ультиматум Ангеле Меркель.