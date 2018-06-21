Лондон обеспокоен вероятной встречей Путина и Трампа до саммита НАТО

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе, а визит Президента США в Великобританию — на 13 июля.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Лондон выразил беспокойство в связи с вероятной встречей Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, если она пройдет до саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Times.

По мнению источников издания, Лондон опасается, что встреча Путина и Трампа может отрицательно повлиять на приверженность американского лидера целям альянса.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.

Ранее Трамп допустил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время.