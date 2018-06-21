Лондон обеспокоен вероятной встречей Путина и Трампа до саммита НАТО

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Лондон выразил беспокойство в связи с вероятной встречей Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа, если она пройдет до саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Times.
По мнению источников издания, Лондон опасается, что встреча Путина и Трампа может отрицательно повлиять на приверженность американского лидера целям альянса.
Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе, а визит Трампа в Великобританию — на 13 июля.
Ранее Трамп допустил, что встреча с Путиным может состояться в ближайшее время.
Следующая новость
Встреча Рустама Минниханова и Игнасио Ибаньеса состоится в Доме Правительства РТ.
В длинный список вошли 24 издания.
Главный агроном Зеленодольска Наталья Ячанова отметила, что важный аспект озеленения – соблюсти баланс посадок по всей территории города.
Всего в соревнованиях приняло участие восемь семей.
Новый ФАП стал восьмым по счету учреждением первичного звена, открытым за последние годы в Лениногорском районе.
Футболист сборной Испании после матча с командой Ирана на «Казань Арене» признался, что его команда не имела права на ошибку.
Осенью прошлого года были установлены леса и сделан частичный ремонт, а весной мастер покрыл купола металлом, покрытым нитридом титана.
По словам защитника испанской сборной, матч чемпионата мира против команды Ирана в Казани получился непростым.
Полузащитник сборной Испании прокомментировал победу над командой Ирана в матче чемпионата мира в Казани.
Главный тренер иранской команды рассказал о видеопросмотрах и уважении к своей команде.
Испанский нападающий попросил не задавать глупых вопросов.
Матч сборной Испании против сборной Ирана завершился со счетом 1:0.
Аида Гарифуллина поприветствовала шейха в Казани.
Организаторы акции предлагают авторам снимков подписывать работы, оставлять на них необычные надписи и свои координаты.
Надпись «халяль» попала на этикетку по ошибке.
Столица Татарстана приняла эстафету от Ханты-Мансийского округа и передала ее Волгоградской области.
Производитель не согласовал этикетку со специалистами Комитета по стандарту Халяль ДУМ РТ.
Волонтеры из Казани провели лекции и интерактивные мероприятия для школьников.
Девушки играли по круговой системе, остальные команды до двух поражений.
Нападающий сборной Испании забил единственный гол в матче и принес победу своей команде.
Единственный гол в матче в начале второго тайма забил центрфорвард испанской команды Диего Коста.
Красавицей Сабантуя признана методист районного дома культуры Лейсан Тиуршина.