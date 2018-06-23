Звезды «Игры престолов» сыграли свадьбу

На свадьбе также погуляли несколько коллег Харингтона и Лесли по съемкам в «Игре престолов», включая Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тернер.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Актер Кит Харингтон, сыгравший в «Игре престолов» роль Джона Сноу, и актриса Роуз Лесли, исполнившая роль его возлюбленной, поженились 23 июня, передает ТАСС.

Свадебное торжество прошло на родине невесты – в шотландской области Абердиншир. Официальная часть мероприятия прошла в церкви близ города Инверури. После бракосочетания молодожены устроили прием в принадлежащем отцу невесты замке.

На свадьбе также погуляли несколько коллег Харингтона и Лесли по съемкам в «Игре престолов», включая Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилию Кларк.

Будущие супруги познакомились на съемках сериала в 2012 году. Об их помолвке стало известно в сентябре 2017 года.

Ранее актер «Игры престолов» назвал выходящие за грани понимания сцены в сериале.