Звезды «Игры престолов» сыграли свадьбу

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(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Актер Кит Харингтон, сыгравший в «Игре престолов» роль Джона Сноу, и актриса Роуз Лесли, исполнившая роль его возлюбленной, поженились 23 июня, передает ТАСС.
Свадебное торжество прошло на родине невесты – в шотландской области Абердиншир. Официальная часть мероприятия прошла в церкви близ города Инверури. После бракосочетания молодожены устроили прием в принадлежащем отцу невесты замке.
На свадьбе также погуляли несколько коллег Харингтона и Лесли по съемкам в «Игре престолов», включая Питера Динклэйджа, Мэйси Уильямс, Софи Тернер и Эмилию Кларк.
Будущие супруги познакомились на съемках сериала в 2012 году. Об их помолвке стало известно в сентябре 2017 года.
Ранее актер «Игры престолов» назвал выходящие за грани понимания сцены в сериале.
O momento em que noivo e a noiva chegaram e também a partida deles! 🤵👰 Que lindo esse casamento de #KitHarington e #RoseLeslie (o Jon Snow e a Ygritte de Game Of Thrones), que rolou hoje no castelo de Wardhill, na Escócia! 😍
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