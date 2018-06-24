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Татар-информ

24 июня 2018, 01:32

Экономика и финансы

РФ и ОПЕК согласовали рост добычи на миллион баррелей в сутки

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Россия может войти в Организацию стран – экспортеров нефти как наблюдатель.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Россия и Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), как и предполагалось, договорились на встрече в Вене об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года. При этом в сентябре уровень добычи может быть пересмотрен еще раз, передает ТАСС.

Хотя рост добычи должен быть постепенным, возможно и резкое ее увеличение, пояснил министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

По словам министра энергетики РФ Александра Новака, российская нефтедобыча может увеличиться на 170 – 180 тыс. баррелей в сутки или даже на 200 тыс. Распределение квот между компаниями состоится позднее.

Кроме того, Саудовская Аравия предложила России стать наблюдателем в ОПЕК. Также стало известно, что связи РФ и картеля в течение трех месяцев будут оформлены институционально.

У новой организации появится свой секретариат, но она не заменит ОПЕК, а будет дополнять ее. Название для нового картеля пока не выбрано, но он точно не будет именоваться ОПЕК+, уточнил Новак. 

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