ОПЕК согласовала увеличение добычи на миллион баррелей в сутки

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Участники Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки к 1 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ».
При этом большинство стран-участниц не сможет оперативно нарастить добычу, поэтому увеличение квот не будет пропорциональным, заметил министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. В качестве примера государства, где нефтедобыча может даже снизиться, он привел Венесуэлу.
Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву ожидает, что реальное увеличение добычи составит 700 тыс. баррелей в сутки, а министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ждет, что рост составит от 770 до 800 тыс. баррелей в сутки.
Выступавший ранее против заключения подобного соглашения Иран поддержал его. Позднее министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что исламская республика намерена сохранить текущий уровень добычи, который равняется 3,8 млн баррелей в сутки. При этом он убежден, что ОПЕК+ не сможет нарастить добычу более чем на 500 тыс. баррелей в сутки, передает РИА Новости.
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