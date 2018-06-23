ОПЕК согласовала увеличение добычи на миллион баррелей в сутки

Реальный рост нефтедобычи может оказаться ниже согласованного показателя.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Участники Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) договорились увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки к 1 июля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При этом большинство стран-участниц не сможет оперативно нарастить добычу, поэтому увеличение квот не будет пропорциональным, заметил министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих. В качестве примера государства, где нефтедобыча может даже снизиться, он привел Венесуэлу.

Министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву ожидает, что реальное увеличение добычи составит 700 тыс. баррелей в сутки, а министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби ждет, что рост составит от 770 до 800 тыс. баррелей в сутки.

Выступавший ранее против заключения подобного соглашения Иран поддержал его. Позднее министр нефти ИРИ Бижан Зангане заявил, что исламская республика намерена сохранить текущий уровень добычи, который равняется 3,8 млн баррелей в сутки. При этом он убежден, что ОПЕК+ не сможет нарастить добычу более чем на 500 тыс. баррелей в сутки, передает РИА Новости.