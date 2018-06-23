Минимум восемь человек пострадали в результате покушения на Президента Зимбабве

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В результате покушения на Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву пострадали минимум восемь человек, включая вице-президента Кембо Мохади. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Джордж Чарамба, сообщает The Gerald.
Взрыв прогремел в тот момент, когда зимбабвийский лидер выступал на митинге на стадионе «Белый город», расположенном в столице страны Булавайо. Сам Мгангагва не пострадал.
У Мохади была травмирована нога, а министр воды, окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири получила несколько ран в области груди.
Кроме того, пострадали еще несколько высокопоставленных чиновников и четверо сотрудников службы безопасности. Еще один вице-президент – Константино Чивенга отделался несколькими синяками на лице. Таким образом, в общей сложности получили те или иные травмы восемь или девять человек, уточнил Чарамба.
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