Минимум восемь человек пострадали в результате покушения на Президента Зимбабве

Ранения получили вице-президент Мохади и министр окружающей среды Мучингури-Кашири.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В результате покушения на Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву пострадали минимум восемь человек, включая вице-президента Кембо Мохади. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Джордж Чарамба, сообщает The Gerald.

Взрыв прогремел в тот момент, когда зимбабвийский лидер выступал на митинге на стадионе «Белый город», расположенном в столице страны Булавайо. Сам Мгангагва не пострадал.

У Мохади была травмирована нога, а министр воды, окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири получила несколько ран в области груди.

Кроме того, пострадали еще несколько высокопоставленных чиновников и четверо сотрудников службы безопасности. Еще один вице-президент – Константино Чивенга отделался несколькими синяками на лице. Таким образом, в общей сложности получили те или иные травмы восемь или девять человек, уточнил Чарамба.