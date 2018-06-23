На Президента Зимбабве совершено покушение

Во время выступления Эммерсона Мнангагвы на стадионе произошел взрыв.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Во время выступления Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы на стадионе в столице страны Булавайо прогремел взрыв. Глава государства не пострадал и был успешно эвакуирован, сообщает The Gerald.

По словам пресс-секретаря зимбабвийского лидера Джорджа Чарамбы, Мгангагва не пострадал и находится в правительственной резиденции. Он добавил, что на жизнь политика за последние пять лет было совершено много покушений.

Не пострадал и вице-президент Константино Чивенга. А вот другой вице-президент, Кембо Мохади, как и министр воды, окружающей среды и климата Оппа Мучингури-Кашири, по неподтвержденным данным, получили ранения. Известно, что госпитализированы два высокопоставленных чиновника, имена которых не называются. Кроме того, пострадали несколько сотрудников службы безопасности, замечает издание.

Сейчас на месте взрыва организован сбор улик. Начато расследование покушения.

Эммерсон Мнангагва, бывший ранее вице-президентом Зимбабве, возглавил страну в ноябре прошлого года. Его предшественник Роберт Мугабе, правивший как Премьер-министр с 1980 года и как Президент с 1987-го, ушел в отставку под давлением военных.