Сирийская армия отразила атаку боевиков на юге страны

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сирийские правительственные войска вместе с перешедшей на сторону властей страны группировкой Сирийской свободной армии (FSA) отбили нападение боевиков запрещенной в РФ и ряде других стран группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон.
Столкновения развернулись на северо-востоке так называемой Южной зоны деэскалации. Сегодня ночью более тысячи боевиков будто бы атаковали позиции 9-й танковой дивизии в окрестностях населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.
При этом о помощи в отражении атаки якобы попросили командиры согласившейся накануне перейти на сторону Правительства группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари», которые использовали посредничество Центра по примирению.
В ходе отражения атаки погибли пять сирийских военных и еще 19 были ранены, отмечается в сообщении. Бои в этом районе продолжаются и сейчас.
При этом представители так называемого Южного фронта Сирийской свободной армии, действующего на юго-западе Сирии, сегодня в социальных сетях заявили об отражении атак правительственных войск на селения, расположенные на плато Ладжат. Именно в Ладжате действует 9-я танковая дивизия.
*«Джебхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра») – исламистская суннитская организация, действующая на территории Сирии с 2012 года. Долгое время была филиалом террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ и многих других странах). В 2016 году перестала быть ее частью и переименовалась в «Джебхат Фатх аш-Шам», позднее вошла в альянс «Хайат Тахрир аш-Шам». Группировка признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, ее деятельность запрещена.
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