Группировка FSA на юго-западе Сирии перешла на сторону Правительства страны

Большинство группировок Сирийской свободной армии в провинции Дераа готовятся к отражению наступления правительственных сил.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Действующая на юго-западе Сирии группировка Сирийской свободной армии (FSA) «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» перешла на сторону властей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского Центра по примирению враждующих сторон.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение лидер группировки Важди абу Слес принял после переговоров с представителями Центра примирения и Правительства Сирии.

Теперь контролируемые организацией населенные пункты Дейр-Дама и Аш-Шиях, а также часть города Джаддаль должны перейти под управление центральных сирийских властей. Кроме того, абу Слес пообещал начать борьбу с представителями террористических группировок.

При этом большинство существующих на юго-западе Сирии группировок FSA, объединенных в так называемый Южный фронт Сирийской свободной армии, активно готовятся к отражению запланированного наступления правительственных войск. Как следует из распространенного в социальных сетях заявления, они выходят из соглашения о создании зоны деэскалации.

Накануне ООН заявила о гибели 20 человек в юго-западной сирийской провинции Дераа из-за артиллерийских обстрелов правительственных войск. В том числе погибли 11 жителей самого города Дераа. Десятки людей были ранены. Организация Объединенных Наций предупредила, что активные боевые действия в регионе несут угрозу проживающим там 750 тыс. человек, напоминает РБК.