Скончался барабанщик Элвиса Пресли Ди-Джей Фонтана

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Барабанщик Элвиса Пресли Доминик Джозеф Фонтана, более известный под псевдонимом Ди-Джей Фонтана, скончался на 88-м году жизни, передает ТАСС.
Смерть барабанщика наступила 13 июня, в среду. О кончине музыканта сообщила его супруга Карен Фонтана. Она рассказала, что ее муж скончался у себя дома в Нэшвилле (штат Теннесси) в окружении родных. Вдова также отметила, что его любили по всему миру, и он относился ко всем, как к своим друзьям.
Ди-Джей Фонтана много лет играл с Элвисом Пресли. Он присоединился к коллективу легендарного музыканта в 1955 году. Фонтана принял участие в создании известных композиций Blue Suede Shoes и Jailhouse Rock. Вместе с Пресли барабанщик проработал почти 14 лет.
35 лет назад Фонтана посвятил книгу о работе с Элвисом Пресли. В 2009-м барабанщика включили в Зал славы рок-н-ролла.
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