РЕТА наградит испанских футболистов Иско и Пике за спасение птиц на матче ЧМ-2018 в Казани

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: скриншот
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Зоозащитная организация РЕТА наградит футболистов сборной Испании Иско и Жерара Пике за спасение птиц, оказавшихся на поле во время матча Иран — Испания чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.
Спортсмены поймали птиц и помогли им выбраться поля. В сети появилось видео с Иско, выносящим птицу, а аналогичный поступок Пике в трансляцию не попал.
Футболисты получат сертификаты «Герой для животных», которые РЕТА вышлет в расположение команды в России.
Самое милое видео вчерашней игры - Иско уносит с поля птичку. pic.twitter.com/FDiO9BBvRy— SPORT24.ru (@sport24_ru) 21 июня 2018 г.
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