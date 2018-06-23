РЕТА наградит испанских футболистов Иско и Пике за спасение птиц на матче ЧМ-2018 в Казани

Спортсмены получат сертификаты «Герой для животных».

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Зоозащитная организация РЕТА наградит футболистов сборной Испании Иско и Жерара Пике за спасение птиц, оказавшихся на поле во время матча Иран — Испания чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на Daily Mail.

Спортсмены поймали птиц и помогли им выбраться поля. В сети появилось видео с Иско, выносящим птицу, а аналогичный поступок Пике в трансляцию не попал.

Футболисты получат сертификаты «Герой для животных», которые РЕТА вышлет в расположение команды в России.