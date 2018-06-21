Видео из Казани с футболистом сборной Испании Жераром Пике разлетелось по всему миру

Защитник испанской команды перед матчем против Ирана на Kazan-Arena поднял с газона птицу и помог ей улететь.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Видео из Казани, главным героем которого стал футболист сборной Испании Жерар Пике, разлетелось по всему миру.

Перед началом матча Испании и Ирана на стадионе Kazan-Arena камера выхватила испанского защитника, который поднял с газона птицу.

Футболист помог ей улететь, однако позже она вернулась. Вновь на газоне ее поймал партнер Пике по команде Иско и отнес за линию поля.

