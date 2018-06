Украина призвала агентство Bloomberg перекрасить карту с Крымом

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Посольство Украины в Вашингтоне призвало агентство Bloomberg изменить опубликованную ранее карту, на которой Крым был закрашен нейтральным светло-серым цветом.

В Twitter’е дипмисии размещен призыв к корректности журналистской деятельности и предостережение, касающееся «российских агрессивных игр и пропаганды».

Посольство предлагает закрасить Крым, присоединение которого к РФ украинская сторона не признает, тем же желтым цветом, что и территорию Украины.

На карте агентства развивающиеся страны, в которых уже прошли выборы, закрашены темно-серым цветом (к этой категории отнесена Россия), а те, где выборы должны состояться в 2019 году, – желтым (в том числе и Украина). Государства, где выборы намечены на оставшуюся часть 2018-го, закрашены зеленым. Крымский полуостров окрашен в светло-серый, как и те страны, что не рассматриваются в инфографике.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n