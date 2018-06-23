Украина призвала агентство Bloomberg перекрасить карту с Крымом

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Посольство Украины в Вашингтоне призвало агентство Bloomberg изменить опубликованную ранее карту, на которой Крым был закрашен нейтральным светло-серым цветом.
В Twitter’е дипмисии размещен призыв к корректности журналистской деятельности и предостережение, касающееся «российских агрессивных игр и пропаганды».
Посольство предлагает закрасить Крым, присоединение которого к РФ украинская сторона не признает, тем же желтым цветом, что и территорию Украины.
На карте агентства развивающиеся страны, в которых уже прошли выборы, закрашены темно-серым цветом (к этой категории отнесена Россия), а те, где выборы должны состояться в 2019 году, – желтым (в том числе и Украина). Государства, где выборы намечены на оставшуюся часть 2018-го, закрашены зеленым. Крымский полуостров окрашен в светло-серый, как и те страны, что не рассматриваются в инфографике.
Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n— Bloomberg (@business) June 21, 2018
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