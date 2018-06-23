Рустам Минниханов поручил оказать материальную помощь пострадавшим от взрыва газа в Заинске

Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Пострадавшим в результате взрыва газа жителям Заинска будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение Правительству Татарстана отдал Президент республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.
Взрыв газа в пятиэтажном доме в Заинске произошел в пятницу, 22 июня. Родственники погибшего при взрыве получат 1 млн рублей из республиканского бюджета, размер материальной помощи для пострадавших будет зависеть от тяжести причиненного здоровью вреда.
Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по данному факту. В настоящий момент ведется расследование этого дела.
При взрыве газа в Заинске пострадали 10 человек, из которых один умер в больнице, а трое находятся в реанимации.
Следующая новость
На берегу Камы возводятся не просто декорации, а капитальные деревянные дома с обогревом стен.
В результате взрыва газа погиб человек.
Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним».
Телесериал по произведению Гузель Яхиной снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия 1»
Арендное жилье для приглашенных специалистов планируется вводить во всех городах и районах республики.
ЧП произошло накануне в Тетюшах во время замены канализационных труб.
Для выбора добросовестных подрядчиков необходима более подробная оценка саморегулируемых организаций, рассказал Талгат Абдуллин.
Михаил Бабич подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу.
Конные состязания в честь праздника плуга посетит Президент Татарстана.
Цены за жилье для соципотечников в Татарстане не будут выше уровня инфляции, отметил Талгат Абдуллин.
До конца года планируется сдать 10 жилых домов второй очереди почти на 3 тыс. квартир.
Население ежегодно выплачивает 11 млрд рублей за полученное жилье.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Сабантуй — это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села, чьими стараниями создается благополучие РТ.
Гулянья в Березовой Роще жилого массива Мирный начнутся в 9.30.
В первый соревновательный день динамовцы завоевали шесть золотых и две серебряные медали.
Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.
На учете в городе не состоят наркозависимые несовершеннолетние.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани