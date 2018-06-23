Рустам Минниханов поручил оказать материальную помощь пострадавшим от взрыва газа в Заинске

В результате взрыва газа погиб человек.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Пострадавшим в результате взрыва газа жителям Заинска будет оказана материальная помощь. Соответствующее распоряжение Правительству Татарстана отдал Президент республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Заинске произошел в пятницу, 22 июня. Родственники погибшего при взрыве получат 1 млн рублей из республиканского бюджета, размер материальной помощи для пострадавших будет зависеть от тяжести причиненного здоровью вреда.

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по данному факту. В настоящий момент ведется расследование этого дела.

При взрыве газа в Заинске пострадали 10 человек, из которых один умер в больнице, а трое находятся в реанимации.