Додон заявил о возможном ухудшении отношений РФ и Молдавии из-за резолюции ООН

Одна из целей резолюции – обострение ситуации в Молдавии, отметил Президент страны.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Приднестровью может негативно повлиять на отношения между Россией и Молдавией, заявил Президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщает РИА Новости.

Резолюция была принята с целью обострить ситуацию в Молдавии и нанести серьезный ущерб российско-молдавским отношениям, считает Додон.

«Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — сказал молдавский лидер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Генассамблея ООН в своей резолюции призвала РФ вывести войска из Приднестровья.