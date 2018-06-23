Додон заявил о возможном ухудшении отношений РФ и Молдавии из-за резолюции ООН

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по Приднестровью может негативно повлиять на отношения между Россией и Молдавией, заявил Президент Молдавии Игорь Додон. Об этом сообщает РИА Новости.
Резолюция была принята с целью обострить ситуацию в Молдавии и нанести серьезный ущерб российско-молдавским отношениям, считает Додон.
«Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — сказал молдавский лидер.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Генассамблея ООН в своей резолюции призвала РФ вывести войска из Приднестровья.
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