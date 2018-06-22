Генассамблея ООН призвала РФ вывести войска из Приднестровья

Резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный, а не обязательный характер.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Генеральная Ассамблея ООН сегодня приняла резолюцию № А/72/L.58, требующую вывода российских войск из Приднестровья, передает РБК.

Документ поддержали 64 государства, против его принятия выступили 15 стран, а воздержались – 83. Проект резолюции был подготовлен Молдовой совместно с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

Перед голосованием министр иностранных дел Молдовы Тудор Ульяновский подчеркнул, что для его страны вывод российского контингента является основополагающим вопросом. При этом он добавил, что соглашение 1992 года о принципах урегулирования Приднестровского конфликта не давало РФ права на размещение своих баз на молдавской территории.

Первый заместитель же постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе обсуждения документа заявил, что в случае принятия резолюции репутации Генассамблеи будет нанесен ущерб, а сама по себе она противоречит усилиям ОБСЕ по урегулированию ситуации, сообщает ТАСС.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности ООН, носят рекомендательный, а не обязательный характер.

Оперативная группа российских войск (бывшая 14-я армия) продолжает находиться на территории Приднестровья с момента заморозки конфликта в 1992 году. Она включает выполняющие поочередно миротворческие задачи 82-й и 113-й отдельные мотострелковые батальоны, а также батальон охраны и обслуживания. Численность группы не превышает 1700 военнослужащих.