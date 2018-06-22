Актрисе шоу «Одна за всех» Ардовой сделали срочную операцию в Москве

Пресс-служба Театра имения Маяковского заявила, что артистка проходит плановое лечение.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Известной по участию в скетч-шоу «Одна на всех» актрисе Театра имени Маяковского Анне Ардовой сделали экстренную операцию в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, речь может идти о вызванной тяжелой болезнью операции на почке.

При этом пресс-служба театра сообщила, что Ардова действительно находится в больнице, но проходит плановое лечение, передает РИА Новости.

Заслуженная артистка России Анна Ардова сыграла множество ролей в театре и в кино. Однако настоящую популярность родившейся в 1971 году актрисе принесло участие в скетч-шоу «Одна на всех». Ситком выходил на разных телеканалах с 2009-го по 2017 год.