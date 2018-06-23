Минфин ответил Чубайсу на предложение инвестировать пенсионные деньги

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В России пока рано инвестировать пенсионные деньги в высокорисковые активы. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ответ на предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса.
Замминистра, сославшись на мировую практику, отметил, что негосударственные пенсионные фонды действительно инвестируют небольшую часть средств в высокорисковые активы. Но в России, уверен он, стоит брать в расчет лишь «базовые инвестиционные риски».
Ранее Чубайс заявил, что отечественная пенсионная система рано или поздно начнет направлять средства на инвестиции.
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