Минфин ответил Чубайсу на предложение инвестировать пенсионные деньги

Замглавы Минфина Моисеев уверен, что в России направлять пенсионные средства на инвестиции пока рано.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В России пока рано инвестировать пенсионные деньги в высокорисковые активы. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ответ на предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Замминистра, сославшись на мировую практику, отметил, что негосударственные пенсионные фонды действительно инвестируют небольшую часть средств в высокорисковые активы. Но в России, уверен он, стоит брать в расчет лишь «базовые инвестиционные риски».

Ранее Чубайс заявил, что отечественная пенсионная система рано или поздно начнет направлять средства на инвестиции.