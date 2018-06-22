Чубайс спрогнозировал судьбу пенсионной системы

Глава «Роснано» уверен в необходимости задействовать пенсионные средства для инвестиций в наноотрасль.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Российская пенсионная система рано или поздно будет работать не только на социальную, но и на инвестиционную задачу, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит», — прокомментировал он повышение пенсионного возраста, которое анонсировал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

С другой стороны, «такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать», отметил он.

В конце мая «Роснано» направило в Правительство РФ и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию.