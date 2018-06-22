Пушков отреагировал на призыв ГА ООН вывести войска из Приднестровья

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков в своем Twitter’е отреагировал на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую к выводу российских войск из Приднестровья.
По мнению российского сенатора, поддержавшие резолюцию страны «не спросили мнение полу-миллиона жителей непризнанной республики» (орфография автора сохранена – прим. Т-и).
Пушков добавил, что вопрос вывода войск не может быть решен без участия самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики. Пока же российские миротворцы гарантируют безопасность ее жителей, уверен он.
Резолюцию № А/72/L.58, требующую вывода российских войск из Приднестровья, поддержали 64 государства. 15 стран проголосовали против, а еще 83 – воздержались.
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