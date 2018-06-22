Президент Татарстана поручил взять под особый контроль ситуацию после взрыва газа в Заинске

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам взять под особый контроль ситуацию, сложившуюся после взрыва газового баллона в одном из многоквартирных домов Заинска. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В том числе Президент РТ поручил установить причины случившегося, оценить размер нанесенного ущерба и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Минстрой РТ и администрация Заинска должны будут в кратчайшие сроки обследовать пострадавший дом и составить план работ по восстановлению разрушенных помещений.
Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.
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