Президент Татарстана поручил взять под особый контроль ситуацию после взрыва газа в Заинске

Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам взять под особый контроль ситуацию, сложившуюся после взрыва газового баллона в одном из многоквартирных домов Заинска. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В том числе Президент РТ поручил установить причины случившегося, оценить размер нанесенного ущерба и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Минстрой РТ и администрация Заинска должны будут в кратчайшие сроки обследовать пострадавший дом и составить план работ по восстановлению разрушенных помещений.

Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.