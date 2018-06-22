FIFA обвинила Нюшу в незаконном использовании символики ЧМ

Символика мундиаля появилась в клипе Arash и Нюши на неофициальный гимн болельщиков Goalie Goalie без соответствующего разрешения.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Международная федерация футбола FIFA обвинила певицу Анну Шурочкину (Нюшу) в незаконном использовании символики чемпионата мира по футболу, сообщает Super.

Символика мундиаля появилась в клипе Arash и Нюши на неофициальный гимн болельщиков Goalie Goalie без соответствующего разрешения.

Представители футбольной организации обратились с претензией к руководству YouTube, ролик к тому моменту набрал свыше 2 млн просмотров. Сотрудники видеохостинга попросили исполнителей заретушировать символику чемпионата мира «из уважения к организации» под угрозой удаления видео.

На данный момент клип набрал свыше 2,7 млн просмотров.

Официальный гимн для чемпионата мира исполнили всемирно известные звезды – актер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит, Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи. Певцы выступят с композицией перед финальным матчем чемпионата, который состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».