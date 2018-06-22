Игорь Сивов: В клипе Нюши к ЧМ-2018 ничего нарушено не было

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В клипе Нюши, Arash и Pitbull, посвященном чемпионату мира по футболу, не было нарушений, заявил ИА «Татар-информ» супруг российской певицы и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.
Ранее FIFA предъявила претензию к видеоролику, посчитав, что в нем без официального разрешения использовалась символика турнира.
В итоге артистам пришлось заретушировать клип под угрозой удаления с YouTube.
Сейчас, отметил Сивов, все вопросы решены.
«Перезагружают везде видео. Насколько я знаю, там очень хорошо пообщались представители Arash и FIFA и нашли полностью взаимовыгодные и правильные решения», — сказал Игорь Сивов.
«Самое главное, что футбол — это огромный праздник, что клип с Arash и Pitbull только о том, что это мероприятие всемирное. Я не вижу каких-то больших проблем, все должно быть положительно», — поделился супруг певицы.
Нюша — посол Казани на чемпионате мира футболу 2018 года.
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