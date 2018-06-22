В Тетюшах почтили память воинов Великой Отечественной войны

Рекомендуем
Фото: газета Авангард
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 22 июня, в Тетюшах у Мемориала Славы прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Жители возложили цветы к памятнику воинам-тетюшанам, павшим за Родину в 1941 – 1945 годах, пишет газета «Авангард».
На митинг собрались ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники предприятий и организаций города, юнармейцы, активисты общественных молодежных формирований «Форпост», «Подвиг», школьники и многие другие.
Руководитель исполкома района Аркадий Семенычев открыл митинг. Он напомнил участникам митинга о героизме и мужестве наших солдат, а также пожелал всем здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне. Военный комиссар района Фанис Гарифуллин в своем выступлении отметил, что необходимо приложить все усилия для сохранения мира на земле.
Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.
Затем участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.
Ранее жители Алексеевского района РТ в четыре утра почтили память защитников Родины.
Следующая новость
В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду из 11 регионов России.
Трехметровый памятник установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района.
Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.
В этом году фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» пройдет в Высокогорском районе во второй раз.
Информация о том, что Сладковский заменит Гергиева на фестивале в Бад-Киссингене из-за состояния здоровья последнего, оказалась ложной.
В кадастре есть сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 97 водных объектов.
Перед взрывом на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции.
Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.
В спектакле звучат стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Ольги Берггольц, Юлии Друниной и Анны Ахматовой.
Медучреждения объединят, чтобы оптимизировать управление государственными учреждениями здравоохранения.
В результате происшествия один человек скончался в больнице.
Трансляции матчей состоятся 24, 27, 30 июня, а также 6 июля.
22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики