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Татар-информ

22 июня 2018, 22:44

Общество

В Тетюшах почтили память воинов Великой Отечественной войны

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Фото: газета Авангард

Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 22 июня, в Тетюшах у Мемориала Славы прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Жители возложили цветы к памятнику воинам-тетюшанам, павшим за Родину в 1941 – 1945 годах, пишет газета «Авангард».

На митинг собрались ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники предприятий и организаций города, юнармейцы, активисты общественных молодежных формирований «Форпост», «Подвиг», школьники и многие другие.

Руководитель исполкома района Аркадий Семенычев открыл митинг. Он напомнил участникам митинга о героизме и мужестве наших солдат, а также пожелал всем здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне. Военный комиссар района Фанис Гарифуллин в своем выступлении отметил, что необходимо приложить все усилия для сохранения мира на земле.

Минутой молчания собравшиеся почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений. Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.

Затем участники митинга возложили венки и цветы к Вечному огню.

Ранее жители Алексеевского района РТ в четыре утра почтили память защитников Родины.

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