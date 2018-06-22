Жители Алексеевска в четыре утра почтили память защитников Родины

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Фото: alekseyevsk.ru
(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В парке Победы Алексеевска прошла мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пишет газета «Тан».
В парке собрались молодежные и общественные активисты, чтобы отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни отстоял Отечество. Среди них – представители православного движения «Свет миру», студенты Аграрного колледжа, казаки «Станицы Алексеевская», участники военно-исторического клуба «Звезда», ветераны МВД и другие. В четыре утра участники акции зажгли свечи и минутой молчания почтили память не вернувшихся с войны.
Руководитель военно-исторического клуба «Звезда» Владислав Осянин, отметил, что долг каждого человека помнить ушедших героев. Также у Вечного огня в рамках проекта «Историческая память» подхорунжий казачьей «Станицы Алексеевская» Алексей Вангаев передал Осянину копию Знамени Победы. Теперь символ Победы будет храниться в музее военно-исторического клуба «Звезда».
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