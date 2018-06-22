Казань заняла шестое место среди городов ЧМ по числу зрителей на сотню жителей

Названы самые популярные города Чемпионата мира-2018 по числу зрителей матчей на 100 жителей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла шестое место среди городов Чемпионата мира по футболу по числу зрителей матчей на сто жителей, свидетельствует из исследования сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Рейтинг составлялся путем соотношения числа зрителей матчей мундиаля с 14 по 22 июня к числу жителей городов проведения матчей.

Казань, Нижний Новгород и Самара заняли 6 – 8-е места (семь зрителей на 100 жителей города).

Первое место занял Саранск, где на каждые 100 жителей приходится 17 зрителей, второе место – Сочи (17 / 100), третье – Калининград (13 / 100).

Четвертое и пятое места у Ростова-на-Дону (8 / 100) и Волгограда (8 / 100). Замыкают рейтинг Екатеринбург (4 зрителя на 100 жителей), Санкт-Петербург (4 зрителя на 100 жителей) и Москва (3 зрителя на 100 жителей).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань попала в топ-5 среди городов ЧМ-2018 на стадии плей-офф.

