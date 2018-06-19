Казань попала в топ-5 среди городов ЧМ-2018 на стадии плей-офф

Туристы бронируют жилье в Казани в ходе плей-офф мундиаля в среднем на четыре ночи и тратят на жилье 3,3 тысячи рублей в сутки.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Столица Татарстана заняла четвертое место среди самых популярных у туристов городов России на стадии плей-офф ЧМ-2018. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

По информации сервиса, туристы бронируют жилье в Казани во время плей-офф мундиаля в среднем на четыре ночи и тратят на жилье 3,3 тыс. рублей в сутки.

Рейтинг составлен на основе анализа броней отелей с 30 июня по 15 июля.

Первые три места заняли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Нижний Новгород замкнул пятерку лидеров.