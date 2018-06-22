Турция получила два истребителя F-35 от компании Lockheed Martin

Пентагон решил передать самолеты турецкой стороне, несмотря на запрет Сената.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Американская корпорация Lockheed Martin передала представителям Турции два первых заказанных ею истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, передает РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в городе Форт-Уэрт, штат Техас. Помимо руководителей компании-производителя на ней присутствовали представители Управления оборонной промышленности Турции и турецких фирм, задействованных в проекте (всего их насчитывается десять), сообщает агентство «Анадолу».

В общей сложности ВВС Турции рассчитывают получить 100 F-35, контракт на поставку 30 уже заключен. Первые два самолета пока будут находиться на американской авиабазе Люк в Аризоне, где будут проходить подготовку турецкие пилоты, замечает телеканал CNN.

F-35 были переданы турецкой стороне несмотря на решение (неокончательное – прим. Т-и) Сената, запретившего поставлять их из-за приобретения Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400, отмечает РБК.

Пентагону для этого не требовалось разрешение Государственного департамента, так как Турция является одной из стран, участвующих в проекте разработки истребителя пятого поколения. Также в проекте участвуют Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды и Норвегия.