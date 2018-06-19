Сенат одобрил запрет на продажу Турции F-35 из-за приобретения С-400 у России

Принятый Сенатом проект оборонного бюджета пока не имеет силы закона.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ»). Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о бюджете на оборону на 2019 год, который запрещает продажу Турции истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за планируемого ею приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Предполагается, что F-35 могут быть переданы только в том случае, если Президент США Дональд Трамп убедит Конгресс, что осуществляемые турецкой стороной закупки военной техники у РФ не угрожают НАТО.

Ранее Турция объяснила свои планы по приобретению российских ЗРК срочной необходимостью усилить противовоздушную оборону страны.

В ответ американская сторона пригрозила санкциями за покупку С-400. Тогда газета Yeni Safak написала, что Турция может приобрести у России истребители пятого поколения Су-57 или поколения 4+ Су-35С взамен американских F-35.

Принятый Сенатом законопроект должен быть сличен с проектом, принятым ранее Палатой представителей. Итоговый вариант должен быть одобрен обеими палатами Конгресса и подписан Президентом – только после этого он станет законом, напоминает РБК.