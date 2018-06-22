Египет подаст жалобу на судейство в матче ЧМ с Россией

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Египетская футбольная ассоциация (EFA) направит в Международную федерацию футбола (FIFA) жалобу на судейство в матче чемпионата мира по футболу 2018 года между командами Египта и России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Filgoal.
Руководитель EFA Хани Або Рида сослался на решение судьи не прибегать к видеоповторам при падении Марвана Мохсена, когда, по его мнению, должен был быть назначен пенальти. Также он упомянул нарушение в момент автогола Ахмеда Фатхи.
Уступив во втором матче мундиаля в Петербурге россиянам со счетом 1:3, египтяне лишились шансов на выход из группы. После встречи со сборной Саудовской Аравии 25 июня в Волгограде наставник египетской команды аргентинец Эктор Купер и весь его штаб будут уволены, замечает Lenta.ru.
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