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Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Алексей Анисимов

19 июня 2018, 22:50

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

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Фото: twitter.com/TeamRussia

В матче второго тура подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Египта.

(Казань, 19 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по футболу досрочно вышла в 1/8 финала домашнего чемпионата мира, обыграв команду Египта во втором туре группового этапа. 

Первый тайм матча, прошедшего в Санкт-Петербурге, завершился безболевой ничьей с игровым преимуществом сборной России — хозяева мундиаля имели несколько неплохих моментов, но забить никак не удавалось.

Первый гол в игре случился в самом начале второго тайма: защитник сборной Египта Фатхи в борьбе с форвардом россиян Дзюбой срезал мяч в собственные ворота. На 59-й минуте второй гол российской команды забил Черышев — полузащитника оставили одного на 11-метровой отметке, и он преобразовал точную передачу Фернандеса в гол.

Через две минуты Дзюба — габаритный форвард принял мяч в штрафной, обыграл защитника и уложил мяч в ближний угол. На 73-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной России — в штрафной свалили Салаха, который сам уверенно реализовал 11-метровый.

В оставшееся время россиянам удалось «засушить» игру и добиться исторического результата: никогда ранее сборная России не выходила в плей-офф чемпионата мира. В следующем матче 25 июня в Самаре подопечные Черчесова сыграют со сборной Уругвая уже в ранге участника 1/8 финала — этот матч будет иметь значение только для определения итоговых мест в группе A.

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