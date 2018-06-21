Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Фото с места смертельной аварии под Бимой в Лаишевском районе РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трассе Казань – Оренбург недалеко от села Бима лоб в лоб столкнулись легковушка «Хендэ Солярис» и грузовик «КАМАЗ», в кузове которого был щебень.

От удара корейский автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду искореженного металла. Сотрудники ЗПСО №2 извлекли тело погибшего водителя из разбитой легковушки.