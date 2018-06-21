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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе погиб водитель легковушки, залетевшей под «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о ДТП на трассе Казань – Оренбург недалеко от села Бима пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что на дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Хендэ Солярис» и грузовик «КАМАЗ», в кузове которого был щебень.
Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЗПСО №2 обнаружили, что от удара корейский автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду искореженного металла. Большегруз пострадал чуть меньше – фура пробила дорожное заграждение и завалилась на бок, а щебень высыпался на землю.
Из разбитого легкового автомобиля спасатели извлекли тело погибшего водителя.
По сообщениям очевидцев, иномарка вылетела на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с грузовиком.
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