Авария произошла сегодня днем на трассе Казань – Оренбург недалеко от села пункта Бима.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе погиб водитель легковушки, залетевшей под «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.





Сообщение о ДТП на трассе Казань – Оренбург недалеко от села Бима пришло сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112. Очевидцы сообщили, что на дороге лоб в лоб столкнулись легковушка «Хендэ Солярис» и грузовик «КАМАЗ», в кузове которого был щебень.

Прибывшие к месту ЧП сотрудники ЗПСО №2 обнаружили, что от удара корейский автомобиль вылетел в кювет и превратился в груду искореженного металла. Большегруз пострадал чуть меньше – фура пробила дорожное заграждение и завалилась на бок, а щебень высыпался на землю.

Из разбитого легкового автомобиля спасатели извлекли тело погибшего водителя.

По сообщениям очевидцев, иномарка вылетела на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с грузовиком.



