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Татар-информ

21 июня 2018, 13:22

Экономика и финансыОбщество

В Татарстане с 1 июля увеличатся тарифы на газ

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Стоимость кубометра газа вырастет на девять копеек.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Татарстане с 1 июля повысятся тарифы на газ для населения. Соответствующее решение принял Государственный комитет РТ по тарифам. Текст постановления опубликован на Официальном портале правовой информации республики.

Из документа следует, что цена на природный газ будет установлена в размере 5,57 рубля за 1 куб. м.

Сейчас кубометр газа обходится жителям Татарстана в 5,48 рубля (этот тариф начал действовать почти год назад, 1 июля 2017-го). Таким образом, газ подорожает на 9 копеек за 1 куб. м, что составляет чуть более 1,64 процента от прежней цены.

Постановление вступит в силу 1 июля, когда начнет действовать приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении оптовых цен на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению».  

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