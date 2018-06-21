СМИ: Трамп бросил Меркель конфеты на саммите G7

Лидер Соединенных Штатов выразил недовольство итоговым заявлением глав стран «большой семерки».

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп бросил конфеты в сторону Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель на саммите «Большой семерки» в Канаде. Об этом рассказал американский аналитик Иэн Бреммер в эфире телеканала CBS, передает РИА Новости.

В конце встречи Меркель и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались убедить американского лидера подписать коммюнике. Однако Трамп сидел, скрестив руки, и был недоволен, что против него объединяются главы других стран G7, пояснил эксперт.

В результате Президент США будто бы встал, вынул из кармана пиджака две конфеты, бросил их на стол и сказал Меркель: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда тебе ничего не даю».

Саммит «Большой семерки» прошел 8 и 9 июня в канадском Квебеке. В итоге Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике, сославшись на «ложные заявления» канадского Премьера.