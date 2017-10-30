Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вновь появится на больших экранах

Актер появится в фильме впервые после бойкота, который ему объявила голливудская киноиндустрия.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). На большие экраны выйдет фильм «Клуб миллиардеров», в котором сыграет обвиненный в домогательствах актер Кевин Спейси, пишет «Лента.Ру».



Актер появится в фильме впервые после бойкота, который ему объявила голливудская киноиндустрия.



Представители кинокомпании-прокатчика Vertical Entertainment заявили: несмотря на то, что в фильме сыграет Кевин Спейси, они остаются на стороне жертв сексуальных скандалов.



«Клуб миллиардеров» планирует выйти в ограниченном прокате с августа 2018 года.



Секс-скандал с участием актера разгорелся в ноябре 2017 года. Кевин Спейси принес извинения Энтони Рэппу, который обвинил актера в домогательствах. На момент инцидента Рэппу было всего 14 лет. Впоследствии в домогательствах Спейси обвинили еще несколько мужчин. В ходе расследования выяснилось, что Кевин Спейси приставал к актерам, среди которых были преимущественно молодые мужчины. В итоге голливудский артист заявил, что пройдет лечение.